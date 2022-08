ஆயுதங்களாகும் சமூக தளங்கள்.. வலை விரிக்கும் காமுகர்கள்! சிக்கும் மாணவிகள் -அதிர வைத்த சென்னை ஸ்ரீதர்

English Summary

Wife complaint against Husband for cheating college girls in Share chat: ஷேர்சாட் செயலி மூலமாக கல்லூரி மாணவிகளை குறி வைத்து பல பெண்களை திருமணம் செய்து ஏமாற்றி வரும் கணவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி அம்பத்தூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் மனைவி புகார் அளித்த நிலையில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து குற்றவாளியை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.