இணையும் கரங்கள்? தமிழ்நாட்டில் புள்ளி வைக்கும் ராகுல்.. ஸ்டாலினுக்கு செம சான்ஸ்.. ரெடியான கதர்கள்

English Summary

Will CM Stalin support Rahul Gandhi in Congress' Bharat Jodo Yatra in Kanniyakumari? காங்கிரஸ் கட்சி நாடு முழுக்க பிரம்மாண்ட யாத்திரை நடத்த உள்ள நிலையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் இந்த யாத்திரையில் கலந்து கொள்வாரா.. ராகுலுடன் ஒரே மேடையில் தோன்றுவாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.