உயர்நீதிமன்றம் நல்ல தீர்ப்பு சொல்லுமா? அடுத்தது என்ன? ஓபிஎஸ் உடன் ஆதரவாளர்கள் பரபர ஆலோசனை

English Summary

High Court give a good judgment? What's next? Supporters Consultation with O.Panneerselvam O. Panneer Selvam discussion with supporters (ஓ.பன்னீர் செல்வத்துடன் ஆதரவாளர்கள் ஆலோசனை) AIADMK district secretaries Vellamandi Natarajan and Kunnam Ramachandran are holding a consultation with O. Panneer Selvam at the house on Greenways Road while Edappadi Palanichami supporters are preparing for the AIADMK general meeting.