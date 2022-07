14 பேர் நியமனம் டீசர்தான்! புது ரூட் பிடித்த ஓபிஎஸ்! டெல்லி தந்த ப்ரீ ஹேண்ட்.. நாள் குறிச்சாச்சாமே

English Summary

Will O Panneerselvam convey the general council meeting soon in AIADMK?அதிமுகவில் புதிதாக 14 மாவட்ட செயலாளர்களை ஓ பன்னீர்செல்வம் நியமித்ததற்கு பின் வேறு சில காரணங்கள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.