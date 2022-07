கிளைமேட் மாறுதே! சசிகலாவிற்கு போனை போட்ட முக்கிய புள்ளி.. இங்க பார்த்தா திடீர் மீட்டிங்! என்னாச்சு

English Summary

Will O Panneerselvam join hands with Sasikala and TTV Dinakaran? What will happen?இன்று தேனி சென்ற டிடிவி தினகரன் அங்கு ஓ பன்னீர்செல்வத்திற்கு நெருக்கமான நிர்வாகிகளை சந்தித்தார்.