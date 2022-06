3 பேரையும் இணைக்கும் ஒற்றை புள்ளி! டிடிவி + ஓபிஎஸ் + சசிகலா.. சட்டுனு மாறும் ரூட்.. அதிமுக அப்செட்?

English Summary

Will O Pannerselvam TTV Dinakaran Sasikala fraction join hands together to oppose Edappadi Palanaisamy rise? அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் -இபிஎஸ் இடையே மோதல் நிலவி வரும் நிலையில் சசிகலா ரகசியமாக சில அரசியல் மூவ்களை மேற்கொண்டு வருவதாக மன்னார்குடி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.