2 அமைச்சர்களுக்கு குறி.. 100 கோடி ஊழல் பற்றி வெளியிட போகிறேன்.. நாள் குறித்த அண்ணாமலை! பரபர பேட்டி!

English Summary

Will release scam details of Two Tamilnadu minister in june says BJP Annamalai. ஜூன் முதல் வாரத்தில் திமுக செய்த கொண்ட 2 ஊழல்கள் பற்றி வெளியிடுவோம், . 2 அமைச்சர்கள் பதவி விலகும் அளவிற்கு ரூ.100 கோடியை தாண்டும் ஊழல் பற்றி வெளியிடுவோம் என்று பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.