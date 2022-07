சீக்ரெட்டை கசியவிடுவோம்! எடப்பாடி ஆதரவாளர்கள் 17 பேருக்கு செக்! ஓபிஎஸ் டீமின் விபரீத லிஸ்ட்! பின்னணி

English Summary

Will release the secrets about Edappadi Palanisamy supporters, says O Panneerselvam team. எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கள் 17 பேர் குறித்த ரகசியங்களை வெளியிடுவோம் என்று ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.