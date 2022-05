குளிரப்போகும் மனம்.. அதிகரிக்கும் நெருக்கடி.. ஆதீனத்திற்கு அனுமதி தருமா திமுக அரசு? என்ன நடக்கும்?

English Summary

Will Tamilnadu Government allow the Dharmapuram Adheeman Pallakku Pattina Pravesham? தருமபுரம் ஆதீனத்தை பல்லக்கில் கொண்டு செல்வது தொடர்பான விவகாரம் தமிழ்நாடு அரசியலில் பெரிதாகி உள்ள நிலையில், ஆளும் திமுக அரசு இதில் என்ன முடிவு எடுக்கும் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.