திமுக பிரமுகர் கொலை: கட்டாய உறவுக்கு அழைத்தார்.. தலையை வெட்டினேன்.. குடலை உருவினேன்.. பெண் பகீர்

English Summary

Woman accused gives statement about why she kille DMK ward member. Sakkarapani had relationship with a lady (திமுக வார்டு உறுப்பினர் கொலை). திமுக பிரமுகரின் தலையை அடையாற்றில் 3 நாட்களாக தேடியும் இதுவரை கிடைக்கவில்லை.