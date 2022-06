கூட்டாட்சி தத்துவத்தைக் காக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளோம்! சென்னையில் யஷ்வந்த் சின்ஹா திட்டவட்டம்

சென்னை: தமிழகம் வந்துள்ள எதிர்க்கட்சிகளின் பொது வேட்பாளர் யஷ்வந்த் சின்ஹா, திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளிடம் ஆதரவு கோரினார்.

Draupadi Murmu VS Yashwant Sinha | மோதும் BJP முன்னாள் நிர்வாகிகள் | Next President Of India *India

இந்தியாவில் இப்போது குடியரசுத் தலைவராக இருக்கும் ராம்நாத் கோவிந்த்தின் பதவிக்காலம் விரைவில் முடியும் நிலையில், புதிய குடியரசுத் தலைவரைத் தேர்வு செய்ய ஜூலை 18ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

இந்தத் தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிகள் அனைவரும் சேர்ந்து பொது வேட்பாளர் ஒருவரை நிறுத்த முடிவு செய்தது.