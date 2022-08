கண்முன் வரும் வலிமை” பட காட்சி.. கலங்கிய பெற்றோர்கள்! ”பைக்கர்ஸ்” கேங் போல் மாணவர்கள் செய்த குற்றம்

English Summary

Youngsters and Students arrested in Kancheepuram and Karaikudi for selling Ganja: தமிழ்நாட்டில் இளைஞர்கள், மாணவர்களிடையே பரவும் கஞ்சா பழக்கத்தை ஒழிக்க தமிழ்நாடு காவல்துறை தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில் காஞ்சிபுரம் மற்றும் காரைக்குடியில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட 11 இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவர்களை காவல்துறை கைது செய்து இருக்கிறது.