எதே உயிருக்கு ஆபத்தா? “ஏமாத்திட்டங்க.. அவமானம்” - நீயா நானாவில் பங்கேற்ற யூடியூபர்கள் கொந்தளிப்பு

English Summary

Youtube creators against Vijay tv's Neeya Naana changed the topic against them: அண்மையில் விஜய் டிவியின் நீயா நானா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற யூடியூபர்கள் பலர் தங்களிடன் சொல்லி அழைத்த தலைப்பை கொடுக்காமல் வேறொரு தலைப்பில் நிகழ்ச்சியை நடத்தி தங்களை அவமானப்படுத்தும் வகையில் நடந்துகொண்டதாக அதில் கலந்துகொண்ட யூடியூபர்கள் குற்றம்சாட்டி இருக்கின்றனர்.