சபாஷ்! கேலி, கிண்டல்களை உடைத்தெறிந்த பார்வையற்ற பெண்! சிபிஎஸ்இ தேர்வில் முதலிடம்! சாதித்த கேரள மாணவி

English Summary

Kerala girl Hannah Alice Simon secured the first rank in class 12 Board examinations in the disabled category: (சிபிஎஸ்இ பொதுத்தேர்வில் முதலிடம் எடுத்த கண் பார்வையற்ற மாணவி) Kerala girl Hannah Alice Simon who lost her eyesight is now a topper in class 12 exam.