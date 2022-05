அள்ளித்தந்த வேலுமணி.. இட்லி பாட்டிக்கு வீடு கட்டித்தந்த ஆனந்த் மஹிந்திரா! அன்னையர் தினத்தில் அசத்தல்

English Summary

Ananad Mahindra gives a new home to Idly Patti in Coimbatore on Mothers Day. அன்னையர் தினத்தில் இட்லி பாட்டிக்கு வீடு கட்டிக்கொடுத்து அவரது கனவை நிறைவேற்றி இருக்கிறார் மஹிந்திரா நிறுவன தலைவர் ஆனந்த் மஹிந்திரா.