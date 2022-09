பூமராங்.. ஏன் லேட்? ஸ்டாலின் விட்ட டோஸ்.. எடப்பாடி அனுப்பிய மெசேஜ்! கோவையில் டீம் சேர்ந்த 9 பேர்

English Summary

Are these Coimbatore AIADMK MLAs replied to CM Stalin letter after BJP MLA Vanathi Srinivasan move? தங்கள் தொகுதிகளில் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக தீர்க்க முடியாத பிரச்சனைகளை பட்டியலிட்டு அதனை அரசின் கவனத்துக்கு கொண்டு வரலாம் என்று எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு அறிவுறுத்தியிருந்தார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.