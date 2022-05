பாஜக ஆதரவாளர்களை கைது செய்து.. எங்கள் வளர்ச்சிக்கு திமுக அரசே உதவுகிறது! வானதி சீனிவாசன் நறுக்

English Summary

BJP MLA Vanathi Srinivasan says DMK govt is not fulfiling its poll promises: (தேர்தல் வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றாதது திமுக மீது பாஜக வானதி சீனிவாசன் அட்டாக்) Vanathi Srinivasan about BJP suppoter Karthik Gobinath's arrest.