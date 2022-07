தமிழகத்தில் இனி கட்டுப்பாடுகள் வராது! நிம்மதி அளித்த மா.சு! ஆனால் கடைசியில் சின்னதா ஒரு ட்விஸ்ட்

English Summary

Minister Ma.Subramanian explains the reason behind raise in Corona cases: (தமிழ்நாட்டில் ஊரடங்கு விதிக்கப்படுமா என்ற கேள்விக்குப் பதில் அளித்த அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன்) Ma.Subramanian says Corona restriction will not implemented anytime soon.