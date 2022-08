‘கோவை குண்டு வெடிப்பு’ பாஜக பேரணியில் சர்ச்சையான முழக்கம்! பாஜகவினர் 7 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு!

English Summary

A case has been registered against the BJP for raising slogans on caste and religion during a rally organized by the BJP in Coimbatore ; கோயம்புத்தூரில் பாஜக சார்பில் நடத்தப்பட்ட பேரணியில் சாதி மத ரீதியாக முழக்கமிட்டதாக பாஜகவினர் மீது காவல் துறை வழக்கு பதிவு