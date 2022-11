நம்ம சா(ஜா)தகம் உள்ளே போகாது மணியா!.. சுயம்வரத்தில் கொங்கு தமிழில் பொங்கும் கோயமுத்தூர் மாப்பிள்ளை

English Summary

A Video trends in Social media that a Coimbatore unmarried youth who came for Suyamvaram (marriage matrimony function) expressed his opinion in Kongu tamil in jovial manner (திருமணத்திற்கு பெண் வீட்டாரின் எதிர்பார்ப்பை கேட்டு வாயடைத்த கோவை இளைஞர் கொங்கு தமிழில் குமுறும் வீடியோ).