விட மாட்டேன்.. அதிமுகவில் என்ன நடக்குது தெரியுமா? பாயிண்டை பிடித்த ஸ்டாலின்.. கோவையில் அட்டாக்!

English Summary

What does CM Stalin say about AIADMK in his Coimbatore function speech?. கோயம்புத்தூரில் நடந்து வரும் அரசு நிகழ்வில் முதல்வர் ஸ்டாலின் எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவை கடுமையாக தாக்கி பேசினார்.