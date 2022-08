இதான் சரியான நேரம்! உள்ளே புகுந்து கோட்டையை கலைக்கும் ஸ்டாலின்! தேதி குறிச்சாச்சு! அதிரும் அதிமுக

English Summary

Why CM Stalin is planning to visit Coimbatore next week? What is the plan? அதிமுகவில் உட்கட்சி மோதல் நிலவி வரும் நிலையில் எடப்பாடி பழனிசாமி தென் மண்டலத்திற்கு பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கிறார். தென் மண்டலத்தில் இருக்கும் முக்குலத்தோரை தன் பக்கம் இழுக்க அவர் இந்த பயணத்தை மேற்கொள்கிறார்.