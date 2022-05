கழிவறை செல்வதாக சொன்ன மாணவி.. கல்யாணம் முடித்து வந்ததால் அதிர்ந்த பெற்றோர்! போக்சோவில் 3 பேர் கைது

English Summary

Youth and his friends arrested in pocso for Marrying school girl in Coimbatore: கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் அருகே பதினோராம் வகுப்பு மாணவி காணாமல் போன வழக்கில் 3 பேரை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்த போலீசார் மாணவியை மீட்டுள்ளனர்.