ஆபிசுக்கே வரவே வேண்டாம்! பெட்ரோல்-டீசல் சுத்தமாக காலி! வேறு வழியின்றி இலங்கை எடுத்த முக்கிய முடிவு

English Summary

2 Weeks WFH For Sri Lanka Government Employees Amid Fuel Crisis Sri Lanka's government ordered public sector employees to work from home for two weeks due: (இலங்கையில் அடுத்த இரு வாரங்களுக்கு அரசு ஊழியர்களுக்கு வீட்டில் இருந்து வேலை) All things to know about Sri lanka economic situation in tamil.