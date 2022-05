சமூக நீதி காவலர் முதல்வர் ஸ்டாலின்.. நாடாளுமன்றத்தில் நெகிழ்ந்த மனோ கணேசன்.. இலங்கை வர அழைப்பு

English Summary

Indian origin Tamil MP Mano Ganesan has invited that Tamilnadu Chief Minister MK Stalin to Srilanka. தமிழகத்தை சேர்ந்த தமிழர்கள் (மலையகத் தமிழர்கள்) இலங்கைக்கு சென்ற 200-வது ஆண்டு விழாவில் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்க வேண்டும் என்று இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் தலைவர் மனோ கணேசன் எம்.பி. அழைப்பு விடுத்துள்ளார். இதேபோல் இலங்கையில் ஒற்றையாட்சியை ஒழித்து கூட்டாட்சி அமைய முதல்வர் ஸ்டாலின் உதவ வேண்டும் என்றார் கஜேந்திரன் எம்.பி.