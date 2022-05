English Summary

Sri lankan president Gotabaya says said he will appoint a young cabinet without any of the Rajapaksas: இலங்கையில் ராஜபக்‌ஷேக்கள் இல்லாத இளைஞர்களை கொண்ட புதிய அரசாங்கம் அமைக்கப்படும் என அந்நாட்டு அதிபர் கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷே அறிவித்துள்ளார்.