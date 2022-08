சிறுபான்மையினரை அடக்கி ஆள முயல்வது நாட்டை பலவீனப்படுத்தும்.. இலங்கை மாஜி அதிபர் சந்திரிக்கா அட்வைஸ்

English Summary

Sri Lanka's former president Chandrika Kumaratunga said that trying to suppress the minority population will weaken the country.சிறுபான்மை மக்களை அடக்கி ஆள நினைப்பது என்பது நாட்டை பலவீனப்படுத்தும் என இலங்கையின் முன்னாள் அதிபர் சந்திரிக்கா குமாரதுங்கா கூறினார்.