அறநிலையத்துறை நோட்டீஸ் எங்களை கட்டுப்படுத்தாது..ஆய்வு நடத்த நடராஜர் கோவில் தீட்சிதர்கள் எதிர்ப்பு

English Summary

Deekchithar protest to conduct HRCE inspection:(இந்து சமய அறநிலையத்துறையினர் ஆய்வு நடத்த பொது தீட்சிதர்கள் எதிர்ப்பு) Deekchithar has sent a letter to the Commissioner of the Department of HRCE in Chennai protesting against the inspection of the Chidambaram Natarajar Temple by the officials of the Department HRCE.