சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் ஆய்வுக்கு தீட்சிதர்கள் ஒத்துழைப்பு இல்லை.. அரசு சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை?

English Summary

Chidambaram Temple Revenue And Audit Reports: (சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் ஆய்வுக்கு ஒத்துழைக்காத தீட்சிதர்கள்) District Revenue Collector Sukumar said that Deekshithar not cooperating with Chidambaram Natarajar temple inspection Government will take legal action, Sukumar said that a report and submit the government