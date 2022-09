பள்ளி கழிவறையில் பெற்ற குழந்தை.. தூக்கி வீசிய பிளஸ் 1 மாணவி - தம்பியிடம் விசாரணை! புவனகிரியில் பகீர்

English Summary

Girl gave birth to baby in School toilet in Cuddalore Buvanagiri: புவனகிரியில் 11-ம் வகுப்பு மாணவி பள்ளியின் கழிவறையில் குழந்தை பெற்று எடுத்து வெளியில் வீசியது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.