கலவரத்தை செய்தது யார்? வீடியோ இருக்கு.. சைலேந்திர பாபு பளீர்.. கொத்து கொத்தாக தூக்கிய போலீஸ்!

English Summary

Kallakurichi: More than 300 people arrested by Police after the black day. கள்ளக்குறிச்சியில் நேற்று யார் கலவரம் செய்தது என்பதற்கான ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன, வீடியோவில் அவர்களின் முகங்கள் உள்ளன என்று டிஜிபி சைலேந்திர பாபு தெரிவித்துள்ளார்.