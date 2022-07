டிஐஜி மீதே அட்டாக்! 53 போலீசுக்கு காயம்.. பொறுமை இழக்காத காவல்துறை! கள்ளக்குறிச்சியில் என்ன நடந்தது?

English Summary

Police restrained themselves to avoid casualties during the Kallakurichi riot. நேற்று கள்ளக்குறிச்சியில் நடந்த கலவரத்தில் போலீசார் மீது கடுமையாக தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக டிஜிபி சைலேந்திர பாபு தெரிவித்துள்ளார்.