கள்ளக்குறிச்சி ரணகளத்தில் நடந்த ‘கொள்ளை’! பசுமாடுகளுடன் எஸ்கேப்பான ‘பூவரசன்’! கைது படலம் தொடருமா?

During the Kallakurichi riots, the Special Investigation Team police arrested 3 people who stole cows from a private school ; கள்ளக்குறிச்சி கலவரத்தின் போது தனியார் பள்ளியில் இருந்த பசு மாடுகளை திருடி சென்ற 3 பேரை சிறப்பு புலனாய்வு குழு போலீசார் கைது செய்தனர்