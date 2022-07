தீட்சிதர் சொன்ன விசயம்.. சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் ரகசியம்? நாரதர் வேண்டாமென தமிழிசை பதிவு

English Summary

Tamilisai Soundararajan told that what happened to her in Chidambaram Natarajar temple: சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் தெலுங்கானா மற்றும் புதுச்சேரி ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்திரராஜன் சாமி தரிசனம் செய்ய சென்றபோது அவமதிக்கப்பட்டதாக நேற்று செய்திகள் வெளியான நிலையில், அதுகுறித்து விரிவான விளக்கத்தை அவர் பேஸ்புக்கில் வழங்கியுள்ளார்.