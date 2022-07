ரத்தம், சிசிடிவி, வாட்ஸ் ஆப்.. கள்ளக்குறிச்சி மாணவி மர்ம மரணம்.. இன்னும் விலகாத 7 மர்மங்கள்!

English Summary

What are the 7 things need answers in Kallakurichi Student Death? கள்ளிக்குறிச்சி மாணவி மரணம் விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில்.. இந்த் வழக்கில் 7 முக்கியமான கேள்விகளுக்கு இன்னும் பதில் கிடைக்கவில்லை.