பாங்காக்கில் உளவு.. முன்பே போட்ட திட்டம்! உளவுத்துறை ஐஜி செந்தில்வேலன் யார்? ஸ்டாலின் பிளான் என்ன?

English Summary

Why did Senthil Velan appoint as the new IG of Tamil Nadu intelligence?கள்ளக்குறிச்சியில் கலவரத்தை தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து பல டிரான்ஸ்பர்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.