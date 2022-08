பில்கிஸ் பானு வழக்கு.. 11 கொலையாளிகளை விடுதலை செய்த பின்னணியில் பாஜக எம்எல்ஏக்கள்- ப.சிதம்பரம்

English Summary

2 BJP MLAs behind the release of Bilkis Banu rape criminals: குஜராத் கலவரத்தில் கர்ப்பிணி பில்கிஸ் பானுவை பலாத்காரம் செய்து 7 பேரை கொன்ற 11 பேர் கொண்ட கும்பலை முன்விடுதலை செய்ய பரிந்துரைத்த குழுவில் 2 பாஜக எம்.எல்.ஏக்கள் இடம்பெற்று இருப்பதாக மத்திய முன்னாள் அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் தெரிவித்து உள்ளார்.