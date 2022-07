சுந்தரா டிராவல்ஸ் பஸ் நினைவிருக்கா? டெல்லி ஆட்டோவை பாருங்க! நகரும் தோட்டத்தில் செல்ல பலர் ஆர்வம்

English Summary

20 plants in Delhi auto make viral and cool even in summer seasons: முரளி, வடிவேலு ஆகியோர் நடிப்பில் வெளியான சுந்தரா டிராவல்ஸ் திரைப்படத்தில் வரும் பேருந்தை போன்றே டெல்லியில் ஓடும் ஆட்டோ ஒன்று நகரும் தோட்டம் போல காட்சி தருகிறது.