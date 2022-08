மாறி மாறி பதிவாகும் கொரோனா! இந்தியாவில் 24 மணி நேரத்தில் அதிகரித்த பாதிப்பு! பலி எண்ணிக்கை எவ்வளவு?

English Summary

20408 people have been infected and 49 people have died due to Corona in the last 24 hours In India ; இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கொரோனாவால் 20408 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மற்றும் 49 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.