கவனிச்சீங்களா! 4 நியமன எம்பிக்களுக்கும் உள்ள “ஒற்றுமை” -இதான் பாஜகவின் ”ஆபரேசன் சவுத் இந்தியாவா?”

4 Rajya sabha MPs nominated by President are from South India: மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அண்மையில் ஆந்திரா, தமிழ்நாடு, கேரளாவிலும் பாஜக ஆட்சியை பிடிக்கும் என்று அறிவித்த நிலையில் தென்னிந்தியாவை சேர்ந்த 4 பேர் நியமனம் செய்யப்பட்டு உள்ளார்கள்.