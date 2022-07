தேசிய திரைப்பட விருதுகள் இன்று அறிவிப்பு.. ஜெய்பீம், சூரரை போற்று படங்களுக்கு எதிர்பார்ப்பு

English Summary

இந்தியாவில் 68 வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் இன்று மாலை 4 மணிக்கு அறிவிக்கப்பட உள்ளது. இதில் நடிகர் சூர்யாவின் சூரரைபோற்று, ஜெய்பீம் உள்பட பிற தமிழ் படங்களுக்கு விருதுகள் கிடைக்கலாம் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துள்ளனர்.The 68th National Film Awards in India will be announced today at 4 PM. In this, the fans are waiting for awards for actor Surya's Suraraipothu and other Tamil films including Jaybeem.