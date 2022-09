குர்ஆன்லயே இருக்கு.. இஸ்லாத்தில் “ஹிஜாப்” கட்டாயம்! வழக்கறிஞர் வாதம் - பாராட்டிய உச்சநீதிமன்றம்

English Summary

Advocate explained Quran says Hijab is mandatory in Islam - Supreme Court appreciated: : இஸ்லாத்தில் ஹிஜாப் அணிவது கட்டாயம் இல்லை என்று கூறி கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் அரசின் ஹிஜாப் தடை தொடரும் என்று தீர்ப்பளித்த நிலையில், உச்சநீதிமன்றத்தில் வாதாடிய வழக்கறிஞர் குர்ஆன் மற்றும் ஹதீஸ் எனப்படும் முஹம்மது நபியின் வழிமுறை மற்றும் வடிகாட்டல்களில் ஹிஜாப் கட்டாயம் என்று சொல்லப்பட்டதற்கான ஆதாரத்தை காட்டினார்.