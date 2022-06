அக்னிபாத் திட்டத்திற்கு எதிராக இன்று பந்த்! நாடு முழுக்க பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு! குவிக்கப்பட்ட போலீஸ்

English Summary

Agnipath: Protection increased all over India amid the Bharat Bandh against the scheme. அக்னிபாத் திட்டத்திற்கு எதிராக பந்த் நடக்க உள்ள நிலையில் நாடு முழுக்க பலத்த பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டு உள்ளது.