அக்னிபாத் எதிர்ப்பு பற்றி எரிகிறது-பீகாரில் இன்றும் ரயில்களுக்கு தீ வைப்பு-மே.வங்கத்திலும் போராட்டம்

டெல்லி: மத்திய பாஜக அரசின் புதிய ராணுவ ஆட்சேர்ப்பு கொள்கையான அக்னிபாத் திட்டத்துக்கு எதிராக நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் வெடித்துள்ளன. பீகாரில் இன்று 2-வது நாளாக ரயில்களுக்கு தீ வைக்கப்பட்டுள்ளன. பீகாரில் ரயில் நிலையம் தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளது. தெலுங்கானாவில் ரயில்கள் மீது கல்வீசித் தாக்குதல் நடத்தி உள்ளனர்.

Secunderabad railway station vandalised and a train set ablaze by agitators who are protesting against Agnipath

மத்திய பாஜக அரசானது புதிய ராணுவ ஆட்சேர்பு கொள்கையான அக்னிபாத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் ராணுவத்துக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுபவருக்கு 4 ஆண்டுகள் மட்டுமே பணி வழங்கப்படும். 4 ஆண்டுகள் பணிக்கு பின்னர் 80% பேர் ராணுவத்தில் இருந்து விடுவிக்கப்படுவர். மேலும் 4 ஆண்டுகளுக்குப் பின் 20% மட்டும் பேர் ராணுவப் பணியை தொடர முடியும். இந்த அக்னிபாத் திட்டம் மூலம் பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய் ராணுவ செலவு குறையும். நாட்டின் பாதுகாப்பு படைகளின் செலவின குறைப்பு நடவடிக்கைகளின் ஒருபகுதியாக அக்னிபாத் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.