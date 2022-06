அக்னிபாத் திட்டம்! பீகார் மட்டுமல்ல, பல வட மாநிலங்களிலும் போராட்டம் பரவுகிறது.. அதிகரிக்கும் பதற்றம்

English Summary

Heavy protest in Haryana, Bihar,Rajatshan: (அக்னிபாத் திட்டத்திற்கு எதிராக வீதிக்கு வந்து போராட்டம் நடத்தும் இளைஞர்கள்) Army recruitment scheme ‘Agnipath’ took a violent course as angry youths took to roads seeking withdrawal of the scheme.