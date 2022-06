அக்னிபாத்.. நாடு முழுக்க கொதிக்கும் இளைஞர்கள்.. 5 முக்கிய சலுகைகளை அறிவித்த அரசு.. என்ன தெரியுமா?

English Summary

Agnipath: Union Government took back their foot, and announced five important changes, offers. அக்னிபாத் திட்டத்திற்கு எதிராக நாடு முழுக்க போராட்டங்கள், கலவரங்கள் நடந்து வரும் நிலையில், இந்த திட்டத்தில் சில மாற்றங்களையும், சில கவர்ச்சிகரமான அறிவிப்புகளையும் மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது