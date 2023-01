அதிமுக வழக்கு: பிப்ரவரியில் தீர்ப்பு- உச்சநீதிமன்றத்தில் இபிஎஸ் தரப்பு விரிவான பதில் மனுத் தாக்கல்!

English Summary

The Supreme court will deliver its verdict in AIADM General Council Case with-in three weeks. Now EPS Faction had filed reply in the Supreme court. அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் உச்சநீதிமன்றத்தில் இபிஎஸ் தரப்பு விரிவான பதில் மனுவைத் தாக்கல் செய்துள்ளது.