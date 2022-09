ராகுல் காந்தி காங்கிரஸ் தலைவராகட்டும் - சொல்கிறார் அண்ணாமலை.. “பாஜகவுக்கு” நல்லதாம்

English Summary

Annamalai says that BJP will benefit in Rahul gandhi become Congress chief: காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக ராகுல் காந்தி வந்தால் காங்கிரஸ் மட்டுமின்றி பாஜகவுக்கும் நல்லது என்று தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்து இருக்கிறார்.