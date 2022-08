ஆட்சியை கவிழ்க்க 6300 கோடி! இதுக்கு ஜிஎஸ்டி போடாமலே இருக்கலாம்ல! பாஜகவை வெளுத்து வாங்கிய கெஜ்ரிவால்!

English Summary

Arvind Kejriwal, Chief Coordinator of Aam Aadmi Party has said that BJP has spent 6300 crore rupees to overthrow the government in non-BJP states ; பாஜக அல்லாத மாநிலங்களில் ஆட்சியை கவிழ்ப்பதற்காக பாஜக 6300 கோடி ரூபாய் செலவிட்டுள்ளதாக டெல்லி முதல்வரும் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கூறியுள்ளார்.