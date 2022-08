பீமா கொரோகான் வழக்கில் வரவர ராவுக்கு ஜாமீன் வழங்கியது உச்சநீதிமன்றம்.. 4 ஆண்டுகள் கழித்து விடுதலை

English Summary

(பீமா கொரோகான் வழக்கில் வரவர ராவுக்கு ஜாமீன் வழங்கியது உச்சநீதிமன்றம்): Supreme Court grants regular bail to activist and poet Dr P Varavara Rao, an accused in the 2018 Bhima Koregaon violence case, on medical grounds. And SC makes it clear that bail is only on purely medical grounds; also says this order shall not impact the case of other accused.